Katarzyna Warnke o rozwodzie. Ucięła głupi żart Wojewódzkiego

Przypomnijmy, że Warnke po raz pierwszy wyszła za mąż na studiach. Partnerem był jej chłopak z liceum i choć wydawało jej się, że to ten jedyny, to rok później byli już po rozwodzie. W 2013 r. poznała Piotra Stramowskiego, za którego wyszła trzy lata później. W 2019 r. zostali rodzicami, ale po kolejnych trzech latach obwieścili, że to koniec ich małżeństwa. Do formalnego rozwodu doszło w październiku 2023 r.