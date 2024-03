Katarzyna Warnke: feminizm to nie walka z mężczyznami

"Men’s Talk" to odpowiedź na znane już zjawisko "mensplainingu", kiedy to mężczyźni wyjaśniają świat – przede wszystkim kobietom i mniejszościom seksualnym. Tekst przedstawienia wyłonił się w trakcie kilku miesięcy rozmów, improwizacji, warsztatów. Jest on szczerą i osobistą próbą rozliczenia się ze stosunku do wyznawanych wartości, systemu edukacji artystycznej, środowiska teatralnego, płci jako konstruktu polityczno-obyczajowego.