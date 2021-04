Katarzyna Skrzynecka zareagowała na hejt. Rzuciła ciętą ripostą

Katarzyna Skrzynecka uchodzi za jedną z najsympatyczniejszych polskich aktorek. Gwiazda od kilkunastu lat cieszy się szczęśliwym życiem rodzinnym u boku Marcina Łopuckiego, z którym ma córkę Alikię. Miała problemy z zajściem w upragnioną ciążę, a gdy w końcu się udało, odbiło się to na jej wadze.

- Po urodzeniu córeczki wróciłam do dawnej wagi, ale potem pojawiło się dodatkowe prawie 20 kilo. Przed pandemią jeździłam po kraju ze spektaklami, a to często wiązało się z byle jakim jedzeniem: hamburgery, hot dogi... - tłumaczy się w "Na żywo".

Największe metamorfozy gwiazd

- Od razu odpisałam jednej internautce: "Proszę się nie martwić. To, że brak pani figury i urody i uważa się pani za końsko-męską babę, to jeszcze nie koniec świata. Gdyby była pani jeszcze do tego wredna i durna jak puste pudło - dopiero byłaby pani chodzącą tragedią". Na wiele rzeczy przymykam oko, ale na ludzką bezczelność trzeba czasem zareagować - wyjaśniła.