Katarzyna Skrzynecka masakruje sobie twarz filtrami na Instagramie. Nie widzi tego?

Katarzyna Skrzynecka opublikowała zdjęcie na Instagramie, którym zachęca swoich fanów do śledzenia jej zawodowych poczynań. Tymczasem na fotografii widnieje twarz, na której filtry został tak nieumiejętnie użyte, że efekt jest wręcz groteskowy. Jest to o tyle przykre, że aktorka jest piękną kobietą i bez tego. Co więcej, znane osoby muszą wziąć odpowiedzialność za to, że obserwują je młode dziewczyny, które powinny wiedzieć, że te płaskie brzuchy i wielkie usta na zdjęciach nie są prawdziwe.