Katarzyna Olubińska z TVN-u wymodliła sobie córkę? Jest o tym przekonana

Matka dziennikarki miała wymodlić synowi zdrowie

Chłopiec miał być ciężko chory, a lekarze nie dawali mu wielkich szans na przeżycie. Matka dziennikarki miała modlić się do Matki Bożej o zdrowie chłopca. Zabrała go nawet ze szpitala, w którym lekarzom nie udało się go wyleczyć. Czteromiesięczne dziecko chorowało na zapalenie płuc i oskrzeli, cierpiało na niewydolność krążenia.