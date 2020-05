Łaniewska zdradza, ile wynosi jej emerytura

Pandemia dobija wiele biznesów. Cierpią przedsiębiorcy, którzy nie zgadzają się jednocześnie z polityką rządu podczas głośnych protestów m.in. w Warszawie. Cierpią właściciele teatrów, którzy dalej czekają na powrót do normalności, bo inaczej nie zarobią. Każdy uważa, że jego ból jest większy od bólu innej osoby, nawiązując do popularnej ostatnio piosenki Kazika. Sporo emocji budzą wyznania gwiazd, które przyznają, że straciły w dużej mierze źródła dochodu . Tak kiepsko jak Katarzyna Łaniewska jednak nie mają.

- Głupio mi jest, jak koledzy, którzy zarabiali miliony, mówią, że nie będą mieli co włożyć do garnka. To wstyd - komentuje w rozmowie z tabloidem.