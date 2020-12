Jej śmierć była zaskoczeniem. Wiadomo, co z pogrzebem Łaniewskiej

Katarzyna Łaniewska zmarła 7 grudnia w wieku 87 lat. Aktorka stworzyła niezapomniane role m.in. w serii "Kogel-Mogel", ale była też kojarzona z telewizyjnymi produkcjami. "Ziarno", "Klan" czy "Plebania" - to jedne z wielu tytułów na tej liście. Przyczyny śmierci artystki do tej pory nie zostały podane do wiadomości publicznej. Wiadomo jedynie, że kilka miesięcy temu mówiła o utracie wzroku i samotności po stracie męża (Andrzej Błaszczak zmarł na raka w 2018 r.).