Katarzyna Kolenda-Zaleska nie jest już prezesem Fundacji TVN. Kto ją zastąpił?

Dziennikarka "Faktów" TVN kończy tym samym swoją ośmioletnią kadencję na czele Fundacji TVN, do której trafiła w 2016 roku. Wówczas to Kolenda-Zaleska zastąpiła w tej roli Bożenę Walter, założycielkę Fundacji. "Praca dla Fundacji TVN to był dla mnie zaszczyt i niezwykle poruszające, pełne pokory doświadczenie pomagania tym, którzy tej pomocy są pozbawieni. Dziękuję całemu zespołowi Fundacji za wielkie serce, a w moim sercu zawsze będzie Fundacja TVN" – napisała w oficjalnym podziękowaniu Kolenda-Zaleska.