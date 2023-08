Katarzyna i Cezary Żakowie świętują rocznicę ślubu. Tak wyglądali 38 lat temu

Fani nie mogli się nachwalić pary. Posypały się życzliwe życzenia: "Pani Kasia nic się nie zmienia. Dużo miłości dla Państwa na kolejne lata", "Życzę, abyście dalej byli razem i szczęśliwi", "Pięknie się na was patrzy", "Wszystkiego najlepszego na dalsze lata", "Dużo miłości państwu życzę i żeby wasze małżeństwo trwało nadal, bo dziś to same rozstania i rozwody, a ja podziwiam, że jesteście państwo tyle lat po ślubie".