Katarzyna Glinka o rodzicach: "dużo mi dali, ale popełnili mnóstwo błędów [...]"

- Rodzice na pewno dużo mi dali, ale też popełnili mnóstwo błędów, bo tak to jest, wychowując dzieci. Wydaje mi się, że jestem świadomą mamą, a jednocześnie wiem, że popełniam błędy - wyznała. - To, co jest ważne w procesie pracy nad sobą, to żeby o tym pamiętać.