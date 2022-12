Katarzyna Figura rozpłakała się na wizji. Powiedziała, co robił jej były mąż

Przełomowy wywiad udzielony magazynowi "Viva!" w 2012 r. otworzył oczy wielu osobom w podobnej sytuacji. "Przez czternaście lat ukrywałam, jak wygląda moje prywatne życie. Dlaczego? Która kobieta chce się przyznać, że tkwi w toksycznym związku? Że jest poniżana, upokarzana, bita? I co najgorsze pozwala na to! W końcu postanowiłam się wyzwolić. Przede wszystkim dlatego, by ratować dzieci" - mówiła wówczas Katarzyna Figura.