Dziurska pokazała stanowczo za dużo. Mocno wycięte body niewiele zakrywa

Katarzyna Dziurska doskonale wie, co przykuwa uwagę internautów i na swoim profilu na Instagramie pokazuje nie tylko efekty ćwiczeń. Tym, co najbardziej interesuje fanów, są kadry z życia prywatnego i oczywiście kuszące zdjęcia trenerki . A tych nie brakuje. Tylko w ostatnim czasie influencerka pochwaliła się wspomnieniami z wakacji, fotkami w mikroskopijnym bikini i wysportowanym ciałem w mocno opinającym stroju. Nic jednak nie przebije najnowszego zdjęcia, na którym Dziurska pozuje w bardzo mocno wyciętym body. Odważny kostium znacznie więcej odkrywa, niż zasłania.

I choć przeważnie pod postami fani zalewają trenerkę tsunami komplementów, teraz było inaczej. Oczywiście nie zabrakło pozytywnych opinii i słów zachwytu, jednak spora część internautów oburzyła się tym, co zobaczyła.

"Wszystko rozumiem, że piękne ciało i figura, ale to zdjęcie to już przesada. Trzeba było w ogóle nie zakładać tego śmiesznego stroju, bo i tak niewiele zakrywa", "Ten przód body niedługo będzie przypominał tylną część stringów", "Przepraszam, ale to zdjęcie mnie zniechęca. Wychodzę" - czytamy pod postem. A jak wam się podoba?