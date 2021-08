Katarzyna Dowbor jest dumna ze swojej córki. Ich wspólne zdjęcie zachwyciło fanów

Drugie dziecko, córka Maria Dowbor-Baczyńska, to owoc związku Dowbor z Jerzym Baczyńskim, redaktorem naczelnym tygodnika "Polityka". Prezenterka niejednokrotnie mówiła w wywiadach, że późne macierzyństwo to najlepsze, co się jej przytrafiło. - Rodząc po czterdziestce, z pewnością rodziłam rozsądniej, mając już pewne doświadczenie i mądrość - powiedziała.