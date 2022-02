Katarzyna Dowbor o swojej emeryturze. "To nie są grosze"

Horrendalnie niskie emerytury artystów to coraz częściej poruszany publicznie temat. Maryla Rodowicz, Marek Piekarczyk, Alicja Majewska, Krzysztof Cugowski, Karol Strasburger czy Laura Łącz - te gwiazdy publicznie mówią o wysokości swoich emerytur. Dla wokalisty TSA jest to niespełna 8 zł, pozostali otrzymują co miesiąc od ZUS od 1000 do 2000 zł. Oznacza to, że wielu z nich jest zmuszonych pracować do końca swoich dni, aby związać koniec z końcem. W poprzednim tekście wyjaśnialiśmy, dlaczego dokładnie dzieje się tak, że niektóre gwiazdy mają niskie emerytury.