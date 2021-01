Cichopek reklamuje "M jak miłość". "Takiej Kingi jeszcze nie widzieliście"

O tym, jak chętnie utożsamia się ze swoją rolą, świadczy choćby fakt, że co jakiś czas poświęca serialowi specjalny wpis na Instagramie. Tak jak ostatnio.

Na jej profilu pojawił się post, w którym zachęca do obejrzenia najbliższego odcinka "M jak miłość". "Dzisiaj będą bęcki. Takiej Kingi jeszcze nie widzieliście. Będziecie oglądać?" - napisała. Do wpisu dołączyła zdjęcie, na którym widzimy, jak grana przez nią bohaterka się awanturuje. Zachęciła was?