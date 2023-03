Katarzyna Cichopek idzie jak burza. Rozkręca kolejny biznes

W rozmowie z "Super Expressem" Cichopek powiedziała: - Czuję się bizneswoman. Stworzyłam własną markę YA, która jest na rynku od ponad dwóch lat. Zaistnieliśmy w świadomości ludzi. Kobiety, nasze klientki, utożsamiają się z naszą marką, co jest dla nas wielkim sukcesem. Dla nas, ponieważ nie ukrywam, że mam wspólnika. Marka powstała z marzenia, zmaterializowała się w przepiękny sposób, najpierw w postaci biżuterii. Później do asortymentu został dołączony zestaw perfum, a już niebawem wprowadzamy na rynek linię kosmetyków naturalnych YA Naturalna. Cieszę się, że mogę upiększać kobiety i pozwolić im poszukać własnego "ja", żeby odnalazły siebie i czuły się piękne, takie jakie są, by każda kobieta w pełni siebie akceptowała.