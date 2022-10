Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali filmik z dziećmi. Ciekawość internautów wystrzeliła

Od czasu wspólnej wyprawy do Izraela, upublicznienia ich związku przez byłą żonę Kurzajewskiego, Paulinę Smaszcz oraz licznych memów w sieci, dziennikarska para wzdraga się przed "transmitowaniem" swojego życia w mediach społecznościowych. Jak twierdzą specjaliści od wizerunku, z którymi rozmawiał Pomponik.pl, wynika to z obawy przed medialnym przegrzaniem tego staro-nowego związku. Mogłoby się to negatywnie odbić również na odbiorze programów z ich udziałem, a także osobistej wartości marketingowej.