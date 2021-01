Piękna serialowa Ewa wyjechała z kraju. Wiemy, co dzisiaj robi

Dwadzieścia lat temu warszawska aktorka Katarzyna Chrzanowska zapadła w pamięci widzów rolą u boku Waldemara Goszcza w serialu "Adam i Ewa" Polsatu. Choć nie była to ani pierwsza telewizyjna rola utalentowanej aktorki (debiutowała na szklanym ekranie w 1985 roku), ani szczególnie ambitna (Chrzanowska ma na koncie wiele ról teatralnych, jest też stypendystką paryskiego Conservatoire National Superieur d’Art Dramatique) to właśnie za jej sprawą zdobyła trwającą do dziś powszechną rozpoznawalność. Telenowela Polsatu, którą przerwała tragiczna śmierć Waldemara Goszcza w wypadku samochodowym, wspominana jest do dziś. Podobnie jak grająca główną rolę aktorka, która od dawna nie mieszka w Polsce.