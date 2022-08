Katarzyna Bosacka pokazała zaskakujące paragony. "Można? Można!"

Katarzyna Bosacka od lat zajmuje się tematyką konsumencką. W telewizji i w internecie doradza widzom, co warto kupować, na co zwracać uwagę podczas wyjścia do sklepu i jak nie dać się nabrać na marketingowe sztuczki. Ostatnimi czasy dziennikarka skupiała się głównie na rosnących cenach żywności, porównując je z cenami zagranicznymi.