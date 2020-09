Kasia Zielińska: "Desperacko proszę was o pomoc"

Kasia Zielińska na swoim instagramowym profilu napisała: "Desperacko proszę was o pomoc. W imieniu Julki, która boi się, że nie zdąży. Boi się, że umrze. Chcę jej pomóc. 18 lat to wiek nie na umieranie. Napisała do mnie wczoraj, że wariuje, bo nie wie co robić. W piątek dostała kosztorys jej leczenia, DWA RAZY WIĘKSZY NIŻ SIĘ SPODZIEWAŁA. Brakuje jej jeszcze około 4,5 mln złotych. Wiem, że mój profil obserwuje wielu ludzi, którzy mają moc. Wielu dziennikarzy i ludzi, o różnych innych profesjach, którzy mogą pomóc. Wyliczyłam, że gdyby każdy z nas na moim profilu wpłacił po 10 zł, zebralibyśmy potrzebną kwotę w walce o jej życie. Proszę, proszę, udostępniajcie moją prośbę. Wiem, że można to wygrać!!!!".