Kasia z "40 kontra 20" szykuje się do ślubu. Pokazała suknię

- To niesamowite, bo tego właściwego mężczyznę miałam cały czas obok siebie, a nigdy go nie zauważałam. Dopiero mi się oczy otworzyły, jak pojechałam do Holandii odwiedzić moich klientów. Wtedy się z nim spotkałam, umówiliśmy się na lunch. Powiedział mi, że już od dwóch lat myślał o mnie i miał nadzieję, że lepiej się poznamy - opowiadała w "Dzień Dobry TVN".