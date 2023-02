Kasia Kowalska musiała odwołać koncert. Znowu przechodzi dramat

Kasia Kowalska jest aktywna na polskiej scenie muzycznej od wczesnych lat 90. i wciąż cieszy się niemałą popularnością. Jej koncerty i nowe utwory przyciągają tłumy słuchaczy. Jednak mimo zainteresowania, artystka raczej nigdy nie należała do osób, które są bardzo wylewne w sprawie swojego życia prywatnego. Wyjątkiem była dramatyczna sytuacja, jaką spotkała ją na początku 2020 r., gdy zamieściła wideo. Apelowała w nim do fanów, by uważali na wirusa Covid-19 i zostawali w domach.