"Rolnik szuka żony". Kasia i Tomek pomagają WOŚP. Proponują odpłatną przejażdżkę na żniwiarce

Kasia i Tomek są ze sobą już blisko pół roku, chociaż wszystko wskazywało na to, że wspólna przyszłość nie jest im pisana. Cała Polska widziała, jak przed kamerami Tomek daje Kasi kosza i odprawia ją do domu, żeby zatopić się w ramionach Zuzy. Jeszcze w trakcie emisji programu okazało się jednak, że ta para do siebie kompletnie nie pasuje. Padały różne zarzuty, m.in. że jej uczucie jest na pokaz, a on jest pod pantoflem mamy. Ostatecznie Tomek wyraził skruchę wobec Kasi, a ta dała mu jeszcze jedną szansę.