Kasia Cichopek w ostrzejszej odsłonie. Odsłoniła nogi

Katarzyna Cichopek rozstała się z mężem Marcinem Hakielem po 17 latach związku. Przyznała, że to ona podjęła tę decyzję. Dla jej męża była ona ciosem. Szybko po ogłoszeniu, że się rozwodzą, udzielił wywiadu, w którym powiedział, że Cichopek zostawiła go dla kogoś innego. Później na Instagramie wstawiał to zdjęcia z kolejnych imprez, to wspomnienia z życia, które wiódł jako małżonek. Sporo też opowiadał o terapii i swoich emocjach.