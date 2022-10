Kasia Cichopek w "M jak miłość" o zdradzie małżeńskiej. Co powie jako Kinga?

Kasia Cichopek i jej związek z Maciejem Kurzajewskim to obecnie temat numer jeden. Para oficjalnie wyznała sobie miłość w "Pytaniu na śniadanie", ale to nie zamknęło ust plotkarzom - wciąż spekuluje się o jej początkach. Oliwy do ognia dolewa była żona dziennikarza Paulina Smaszcz, która głośno mówi o tym, jak ocenia relację pary. I nie jest to pochlebna opinia. Jedynie Marcin Hakiel nie komentuje już ani swojego rozwodu, ani tego, co dzieje się między jego eks a jej kolegą z pracy. Sam jest szczęśliwie zakochany.