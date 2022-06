Kasia Cichopek jest przeszczęśliwa. Wystarczy spojrzeć na te zdjęcia

Kasia Cichopek konsekwentnie milczy na temat przyczyn rozpadu jej małżeństwa z Marcinem Hakielem. Chociaż on wprost, i to w telewizji, powiedział, że doszło do zdrady. Aktorka i prowadząca zajęła się pracą i temu poświęca energię. Zwłaszcza teraz, gdy spełnia się jej marzenie.