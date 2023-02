Kasia Cichopek chwali się talentami córki. "Jest bardzo zdolna"

Można by powiedzieć, że Helena miłość do tańca wyssała z mlekiem matki, choć "taneczne geny" odziedziczyła przede wszystkim po ojcu. Marcin Hakiel to w końcu zawodowy mistrz parkietu z własną szkołą tańca. Z kolei Cichopek wiele lat po sukcesie w "Tańcu z Gwiazdami" została zaproszona do grona jury w "You Can Dance – Nowa Generacja", gdzie ocenia starania młodych tancerzy.