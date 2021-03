Kasia Cichopek bez grama makijażu. Mąż pokazał fotkę po treningu

Cichopek i Hakiel łączą często przyjemne z pożytecznym. Praca jest ich pasją i każdą możliwą chwilę wykorzystują na to, by móc wykonywać ją razem . Para uczy tańczyć – ostatnio nawet w telewizji – gdzie gościnnie wystąpiła trenując z seniorami z "Sanatorium miłości". Oprócz tego często pokazują w mediach społecznościowych , jak wygląda ich praca za kulisami.

A co do tego, że pracują nad sobą nawet w wolnych chwilach, nie ma wątpliwości. Hakiel pokazał fotkę ze wspólnego treningu. Nie jest tajemnicą, że jest to para, która lubi spędzać aktywnie czas. Zamiast jednak o tym mówić, chętnie to pokazują. I do tego nie kryją, jak wyglądają po większym wysiłku, bez upiększania i poprawiania.