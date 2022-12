Karpiel-Bułecka ujawnia zaskakujące kulisy "Tańca z gwiazdami". "Gwarantowali mi, że tam będę jak najdłużej"

Prowadząca program Kasia Gargoł zapytała Karpiela-Bułeckę o pokusy, którymi kusił go show-biznes, by zyskać większą sławę. Jak się okazuje, dla muzyka zawsze najważniejsze było, by pozostać w zgodzie ze sobą i nigdy nie iść za skróty. Jako przykład podał fakt, że wielokrotnie odmawiał udziału w ukochanym rozrywkowym programie Polaków, mimo że producenci zapewniali go, że szybko nie pożegna się z show.