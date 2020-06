Karolina Pisarek w zmysłowej pozie. Wyleguje się na tarasie

Karolina Pisarek mimo odnoszonych sukcesów po udziale w "Top Model" należy raczej do grona skromnych celebrytek. Mimo tego, że sama wygląda niemal idealnie, wciąż stara się apelować do swoich fanek, a zwłaszcza ich młodszej części, aby nie popadły w wir dążenia do wyidealizowanego wizerunku.