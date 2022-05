Karolina Pajączkowska ma na sobie kamizelkę kuloodporną. Internauci szybko wytknęli jej jedną rzecz

W komentarzach internauci mieli pewne uwagi do sposobu, w jaki Pajączkowska założyła kamizelkę. "Dlaczego serce ma pani odsłonięte?", "Podciągnij tę kamizelkę... chyba, że logo TVP najważniejsze...", "Weź tę kamizelkę załóż prawidłowo, albo w ogóle zdejmij, bo i tak to nic nie pomoże. Poza tym coś na głowę też się przyda, bo będzie marny los", "Nie tak jest ubrany korespondent wojenny, trzeba było się chociaż przygotować do zdjęć, kamizelka mówi sama za siebie... Ja tego nie kupuję" – stwierdzili.