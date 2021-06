Karolina Korwin Piotrowska ostro o Agnieszce Kaczorowskiej. "Zadufanie w sobie na poziomie choroby. To jest szkodliwe"

"Ile razy słyszeliście, ze jesteście 'brzydcy'? Jakaś część waszego ciała jest 'brzydka' albo nie taka jak powinna? Że o siebie nie dbacie, że jesteście zwykli, niezadbani, nieładni. Gorsi. Pewnie wiele razy. Ja też to słyszałam. Masę razy. To jest przemoc. Nie może być na nią przyzwolenia. Kiedyś już to pisałam: to wy dajecie im głos, to wy dajecie im iluzję bycia ważnym, bycia ekspertem, dajecie im lajki, zasięgi, napęd do pisania takich bzdur. I tak, każdy ma prawo być zmęczonym. To nie znaczy brzydkim" - podsumowała dziennikarka.