Karolina Korwin Piotrowska do Wojewódzkiego: "Jesteś ciulem i debilem". Afera w studiu

Po czym rzuciła swoją książkę na stół i wyszła na studia. Wojewódzki zdążył jedynie wymamrotać, że myślał, że Karolina nie boi się żadnych pytań. O co chodzi? Sądząc po wpisie Kuby "program we wtorek będzie trochę krótszy", można podejrzewać, że to scena z kolejnego odcinka. Bardzo możliwe, że gościem miała być Korwin Piotrowska, ale któreś z pytań ją tak ubodło, że opuściła talk-show w trakcie nagrania.