Karolina Gruszka broni dobrych Rosjan: "Patrzmy na jednostkę a nie narodowość"

Co dalej z wizami dla Rosjan?

Jak pisze "The Financial Times" Unia Europejska jest gotowa na zamrożenie kolejnych obszarów umowy wizowej z Rosją, co poważnie utrudniłoby obywatelom tego kraju podróżowanie do UE. Gazeta podaje, że ministrowie spraw zagranicznych Unii, którzy we wtorek, 30 sierpnia, spotkają się w Pradze, dadzą polityczną zgodę na zawieszenie części zawartego w 2007 roku porozumienia z Moskwą.