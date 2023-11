Karolina Gilon w bikini w Meksyku. Internautka spytała o bezpieczeństwo

"Pamiętniki z wakacji. Kolejna przygoda za mną... to był już trzeci raz w Meksyku, ale za każdym razem smakuje inaczej. (...)" - napisała gwiazda i zapytała: "A Wy? Planujecie jakieś wakajki?". Niestety większość internautów może jedynie pomarzyć o tym, by jesienią wyskoczyć do ciepłych krajów.