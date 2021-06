Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował wiersz. To aluzja do Igi?

Karol opublikował wiersz, który jest aluzją do Igi?

Karol opublikował na swojej instagramowej relacji krótki wiersz Krzysztofa Kościelskiego pt. "Gorąco jak ch...j". Utwór mówi o tęsknocie do osoby o tak wielkim ego, że przysłania słońce: "Brakuje mi chłodu twych stóp i wiecznie zamarzniętych dłoni. Spojrzenia zimnego jak lód i ego, co słońce przysłoni". Wiele osób stwierdziło, że to aluzja do byłej żony Karola, Igi.