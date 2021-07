Strasburger o córce. "Dostaje tyle miłości, ile powinna"

74-letni tata dba również o to, by być dobrym wzorem dla swojej latorośli. - Dzieci od małego patrzą na to, co robią rodzice, jak żyją i potem próbują ich naśladować. Staramy się więc pokazywać córce różne rzeczy, bo to rodzaj edukacji, ale nie jest to jakieś siłowe czy przymusowe. Dziecko musi traktować wszystko jak zabawę, można mu dawać mądrą lub głupią, my staram się dawać mądrą - podsumował.