Karol Gnat odszedł z TVP Info. Poprowadzi swój program w TVP3

Jak donoszą wirtualnemedia.pl, cykl ma opowiadać o najciekawszych wynalazkach Polaków, które wpłynęły na losy świata. Prowadzący będą je porównywać do współczesnych urządzeń i pomysłów. Program oglądać będzie można we wtorki o 16:15. Oprócz Karola Gnata poprowadzi go Piotr Łataś.