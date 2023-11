Kariera Joanny Brodzik przystopowała. To świadomy wybór aktorki

- Milczenie, czy wstrzemięźliwość medialna, tak to nazywam, to jest absolutnie mój świadomy wybór. [...] Nie jest moją ambicją kupczenie życiem osobistym. Prywatność traci się tylko raz i od momentu, kiedy pozwolisz na to, każdy może powiedzieć i napisać na twój temat wszystko - stwierdziła aktorka.