Kąpiel w bąbelkach i interwencja medyka. Co się wydarzy w "Sanatorium miłości"?

Kolejny odcinek "Sanatorium miłości", a w nim… niepokojące sceny. Jedna z kuracjuszek, Teresa, będzie musiała jechać do szpitala. Pewne jest, że w show TVP będzie się naprawdę sporo działo!

Trzeci sezon "Sanatorium miłości" trwa w najlepsze. Uczestnicy, którzy tym razem zgłosili się do programu, doskonale wiedzą, po co przyjechali do uzdrowiska. Po dobrą zabawę, przygodę i… miłość. Seniorzy chętnie korzystają ze wszystkich atrakcji zapewnionych w sanatorium, a przy okazji starają się jak najlepiej poznać kolegów i koleżanki z turnusu.

Dużo śmielej niż ich poprzednicy podchodzą do flirtowania i randek. Właściwie od samego początku nie kryli, kto wpadł im w oko i z kim najchętniej kontynuowaliby znajomość. Śmiało wybierają się na randki i korzystają w duetach z zabiegów. Spotkania sam na sam sprzyjają rozmowom i podgrzewaniu atmosfery pobytu. Jak choćby w przypadku Janiny i Edwarda, w zdrowotnej kąpieli w bąbelkach.

Jak się okazuje, emocji w najbliższym odcinku też nie zabraknie. Oprócz romantycznych chwil i okazji do spędzania czasu we dwoje, będzie też czas na zwierzenia i rozmowy o tym, co kuracjuszom leży na duszy.

Można tylko się spodziewać, że duży ładunek emocji mocno wpłynie na sympatyczną Tereskę, której ciśnienie skoczy na tyle, że będzie potrzebna interwencja medyka. Co więcej, wyniki okażą się na tyle niepokojące, że będzie musiała jechać do szpitala. Co jeszcze się wydarzy w najbliższym odcinku? Przekonamy się już w niedzielę o 21.15 na TVP 1.