Kanały Polsatu pod lupą KRRiT. Nie przedłużono im koncesji

W środę 6 grudnia odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którego jednym z tematów było przedłużenie koncesji dla tematycznych kanałów należących do Grupy Polsatu. Spośród trzech czekających na zgodę regulatora co do dalszego nadawania, uzyskał ją tylko jeden - Polsat Music. Dwóm pozostałym: lifestylowemu kanałowi Polsat Cafe i Disco Polo Music KRRiT nie przedłużyła koncesji.