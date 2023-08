Kamila z "Rolnik szuka żony" kusi uwięziona w pączku

Kamila to uczestniczka "Rolnik szuka żony", która swoim pojawieniem się w programie narobiła niemałego szumu. Do show TVP zawsze zgłaszają się atrakcyjne i sympatyczne rolniczki, ale ta bardziej kojarzy się z instagramową influencerką niż osobą, która pracuje na gospodarstwie. Zawsze idealnie uczesana i umalowana Kamila kocha drogie marki i biżuterię. Jest dobrze sytuowana, pracuje w rodzinnej firmie i pewnie trudno znaleźć jej partnera, który będzie miał podobny poziom i styl życia, a jednocześnie porzuci swoje obowiązki, by zamieszkać tam, gdzie jest pieczarkarnia Kamili.