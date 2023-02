Kamila i Stanisław z "Rolnik szuka żony" byli razem. Dlaczego rolnik zaprzecza?

Dlaczego Stanisław i Kamila z "Rolnik szuka żony" się rozstali?

Gdy informacja o tym, że tę dwójkę coś może łączyć, wyszła na jaw, Kamila spanikowała. Bardzo nie chciała, by ludzie mówili o tej relacji, bo wiedziała, że to nie jest w smak Stanisławowi. I... nie myliła się. Jak donosi nasze źródło, majętny rolnik przestraszył się zamieszania i zgasił to, co zaczęło się tlić. Reakcję mężczyzny można uznać za nieco histeryczną, ale najwidoczniej to był dość wczesny etap relacji, na którym łatwiej jest patrzeć na wszystko trzeźwym okiem. Trudno też sobie wyobrazić, jak mogłoby wyglądać ich wspólne życie: w końcu oboje mają swoje gospodarstwa i uprawy w oddalonych o setki kilometrów miejscowościach.