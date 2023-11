Kamil Stawiarz Niezwykły bohater programu Anny Dymnej "Spotkajmy się". Lekarze nie dawali mu szans na przeżycie

Kiedy się urodził, lekarze najpierw nie dawali mu szans na przeżycie, a potem na normalne funkcjonowanie. Dziś Kamil Stawiarz ma 26 lat i marzenia podobne do rówieśników. Rzadka wada, z którą przyszedł na świat, okazała się wyzwaniem nie tylko dla niego, co samych lekarzy. A jednak to wcale nie choroba definiuje go najbardziej.