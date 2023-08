Kamil Nosel odchodzi z Radia Zet. Po 12 latach

Kamil Nosel zdecydował o odejściu z Radia Zet - taką informację potwierdziła portalowi wirtualnemedia.pl Anna Marucha, dyrektor komunikacji korporacyjnej Grupy Eurozet. Prezenter natomiast nie zdradził powodów swojego odejścia ani tego, co ma zamiar robić w najbliższej przyszłości. Wiadomo za to, że w eterze nie będzie go już słychać od 1 września.