Kamil Bednarek przebił wszystkich. Co za występ podczas kolędowania!

Koncert kolęd to już w Polsacie ważna tradycja. W tym roku zaproszono do wyjątkowego występu m.in. Roksanę Węgiel, Justynę Steczkowską i Kamila Bednarka. Kamil powinien poczytać teraz komentarze!

"Tak się powinno śpiewać kolędy", "Przepięknie", "Rewelacja, Kamil", "Będę co roku to sobie puszczać" - piszą użytkownicy. Podzielacie ich opinię?

Dla Kamila taki występ to wybawienie od wizerunkowych kłopotów. Przypomnijmy, że ostatnio głośno było o finałowym odcinku "The Voice". Kamilowi nie spodobało się to, kto doszedł do finału i nie omieszkał o tym powiedzieć przy włączonych kamerach. Pojawiły się komentarze oburzonych internautów, że Bednarek był "pod wpływem".