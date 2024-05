Kamery wszystko uchwyciły. Hannah Waddingham zareagowała na przegraną w nietypowy sposób

Internauci zachwyceni Hannah Waddingham

Filmik trafił do sieci. Internauci byli zachwyceni postawą aktorki. Teraz identycznie reagują na to, co zrobiła Waddingham podczas rozdania BAFTA TV Awards, które miało miejsce w niedzielę. 49-latka była nominowana za swój odcinek specjalny "Hannah Waddingham: Home for Christmas", ale przegrała z programem "Strictly Come Dancing".