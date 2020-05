Kamera nie przestała nagrywać. Skandal w programie na żywo. Ekipa CNN aresztowana

Zarejestrowanie brutalnej interwencji na filmie, który wstrząsnął w zasadzie całym światem, doprowadziło do eskalacji napięć między czarnoskórymi mieszkańcami Minneapolis a stróżami prawa. Początkowe protesty zamieniły się w regularną bitwę na ulicach miasta, do tłumienia której amerykańska policja użyła m.in. gazu łzawiącego czy nieostrej amunicji.

Wydarzenia w stolicy amerykańskiego hrabstwa Hennepin w stanie Minnesota od samego początku rejestrują i relacjonują ekipy telewizyjne z całego świata, a do sieci co rusz trafiają nowe nagrania. Obecność mediów jednak zamiast ostudzać zapędy obu stron, zdaje się pośrednio dolewać oliwy do ognia. Telewizje są zwłaszcza nie na rękę interweniującym funkcjonariuszom, którzy w piątkowy poranek dokonali aresztowania ekipy telewizyjnej CNN w trakcie relacji na żywo.