Kajra błyszczała w sukni z dekoltem do pępka. Odważnie!

Kajra, a właściwie Magdalena Kajrowicz-Zapała, jest małżonką znanego artysty Sławomira. Para razem śpiewa i prowadzi program w TVP. Niedawno na scenie show "Tak to leciało" piosenkarka zaprezentowała się w stroju, który wymagał nie tylko odwagi, ale również wykorzystania obustronnej taśmy klejącej.

Kajra w sieci pochwaliła się zdjęciami z nagrań. Pozowała do nich ubrana w fuksjową, długą, lśniącą kreację, która była dość odważna. Nie dość, że odsłaniała nogi, to jeszcze przyciągała wzrok głębokim dekoltem.

"Cześć tu Kajra. Wypatrując niedzieli. Nowy sezon #taktoleciało i jego premierowe odcinki co tydzień o 16:15 w TVP2. A na co Wy czekacie najbardziej?" - zapytała Kajra w sieci.

Tak głębokie dekolty ograniczają swobodę ruchów i wymagają nieustannej kontroli. Gwiazdy często używają obustronnej taśmy klejącej, by uniknąć modowej wpadki. Ta sztuczka jest stosowana np. przez Jennifer Lopez, której spektakularny występ w wyciętej sukience Versace na ceremonii rozdania nagród Grammy w 2000 roku jest pamiętany do dziś.

Kajra w programie "Tak to leciało"

Co to za program - "Tak to leciało"?