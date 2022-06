Kacper Orenkiewicz z "Top Model" zostanie ojcem. Zdradził płeć dziecka

W programie opowiedzieli o tym, jak się poznali. Stało się to przez media społecznościowe. Kacper zadał pytanie, czy ktoś chce z nim pojechać do Nowego Jorku, na które Karolina postanowiła odpowiedzieć. – Siostra mi podesłała jego profil. Aparycja i ogólny vibe sprawiły, że postanowiłam napisać do niego – mówiła w "Dzień Dobry TVN".